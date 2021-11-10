Песков: Новая информация о пытках в саратовской ОТБ 1 безусловно будет рассматриваться

Новая информация о пытках в саратовской ОТБ 1 безусловно будет рассматриваться. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока рано говорились о результатах проверок, они же совсем недавно начались. Проверки идут, вы знаете. Система отреагировала. Новая информация будет безусловно также рассматриваться. <...> Естественно, каждый отдельный эпизод он [президент] не может держать под своим вниманием, это уже скорей прерогатива тех органов, которые осуществляют проверки», — сказал он.

Правозащитный проект «Гулагу.нет» накануне опубликовал новые свидетельства пыток и изнасилований заключенных в Саратовской туберкулезной больнице. Речь идет о еще шести случаях издевательств, которые совершали другие осужденные по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.

По словам правозащитников, видео с фактами изнасилований передавали руководству тюремной больницы, после чего материалы переправляли во ФСИН и ФСБ с отчетами. После этого оперативники этих ведомств использовали кадры изнасилований для вербовки заключенных либо для расправы – в этом случае факт изнасилования разглашался в тюремной среде. Правозащитники назвали имена более 10 сотрудников ФСИН и ФСБ, которые, по их словам, курировали пытки.