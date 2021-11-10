Песков: В настоящий момент никаких рисков для России в связи с беженцами в Белоруссии не возникает

В настоящий момент никаких рисков для России в связи с беженцами в Белоруссии не возникает. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»: «В настоящий момент никаких рисков [для РФ] не возникает, осуществляется взаимодействие, естественно, предпринимаются необходимые меры, но еще раз заявляю, что белорусские миграционные власти в этом плане занимают очень ответственную позицию».

Д.Песков отказался оценивать качество работы белорусских служб по охране государственной границы, отметив, что «это внутреннее дело Белоруссии». Пресс-секретарь президента добавил, что Россия «с повышенным вниманием наблюдает за тем, что там происходит».