По данным газеты «Коммерсантъ», президенты России и США могут встретиться в начале следующего года

Контроль над вооружениями, стратегическая стабильность, кибербезопасность, обмен заключёнными — судя по всему, эти темы Владимир Путин и Джо Байден обсудят в ходе личной встречи. Поскольку одной из ключевых тем предстоящих переговоров станет выполнение договорённостей, которые главы двух стран достигли в Женеве на саммите в июне. Именно эти темы тогда были в центре внимания лидеров России и США наряду с другими вопросами. Повестка переговоров, они могут пройти в начале следующего года будет обширной, рассказали осведомлённые источники газеты «Коммерсант». Впрочем, по их словам, график пока предварительный, детали встречи пока не согласованы. До этого в Кремле указывали на её необходимость, отмечая, что чётких сроков нет. В Белом доме в свою очередь говорили, что анонсировать пока нечего. Напомню, до июньской встречи Путин говорил, что отношения со Штатами достигли низшего уровня за последние несколько лет. Его американский коллега с этим согласился.

В Кремле сегодня заявили, что договоренности о встрече Путина и Байдена пока нет, но – цитирую, — все возможно.

