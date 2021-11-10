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13:37, 10 ноября 2021

Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на два миллиарда 400 миллионов евро

Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии от 2017 года оштрафовать американскую корпорацию Google на два миллиарда 400 миллионов евро. Компанию признали виновной в нарушении антимонопольных правил Евросоюза. В частности, по мнению Еврокомиссии, Google злоупотребляет доминирующим положением как поисковая система.



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