Сенатор Клишас считает, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушило бы конституционные права

Сенатор Андрей Клишас считает, что введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушило бы конституционные права граждан, однако для этого нужно принять федеральный закон, — цитирует Клишаса Российское информационное агентство.

Ранее за обязательную вакцинацию высказался Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник». При этом президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной неправильно, людям надо объяснять, что прививка лучше болезни, — считает президент.

