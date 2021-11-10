В Министерстве здравоохранения отрицают, что Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников

В Министерстве здравоохранения отрицают, что министр Михаил Мурашко предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников. Помощник министра Алексей Кузнецов при этом подчеркнул, что медики, выступающие против вакцинации ставят под угрозу жизни людей.

