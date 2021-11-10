В 12 российских регионах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом

Его хватит на двое суток, — предупреждает глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ведется ручной контроль расхода, большая часть медицинского кислорода производится внутри страны, его выпускают крупные промышленные предприятия и структуры Министерства обороны.
2021-11-10T13:34:17+03:00
2021-11-10T13:51:43+03:00
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13:34, 10 ноября 2021
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