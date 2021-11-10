Z Архив новостей новости
5 6 6 833
13:34, 10 ноября 2021

В 12 российских регионах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом

фото: Александр Рюмин/ТАСС
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Его хватит на двое суток, — предупреждает глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ведется ручной контроль расхода, большая часть медицинского кислорода производится внутри страны, его выпускают крупные промышленные предприятия и структуры Министерства обороны.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 190 6 13965 09.11
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 127 6 9972 07.11
Новости

Польские пограничники задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии До этого премьер Польши обвинил в организации миграционного кризиса Владимира Путина…

5 64 6 5223
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 154 6 14591 08.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 77 6 9405 09:23
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 205 6 25991 06.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 10098 05.11
Новости

Несколько десятков мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу Ситуация в этом районе остается напряженной…

5 34 6 5109
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 84 6 13247 08.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 44 6 7651 06:57
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Ну кто бы вспоминал лорда Бальфура, если бы он не подписал письмо, которое было опубликовано в британских газетах в начале ноября 1917 года одновременно с посланием из Петрограда…

5 28 6 5002 05.11
8читать ;смотреть
Новости

Глава Минздрава считает, что врачей, выступающих против вакцинации, должны привлекать к уголовной ответственности По его словам, такие медики ведут себя крайне некорректно, в то время как должны быть в условиях пандемии более продвинутыми…

5 29 6 5395
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 71 6 13385 07.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 92 6 17859 08.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стучать кулаком и грозить кнутом всегда проще, чем помогать и заботиться Хочу спросить: как быть со статьей 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»? О том, что требуется ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие гражданина на любое медицинское вмешательство…

5 59 6 11635 09.11
Новости

Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии, сообщают польские СМИ По их данным, две группы прорвали заграждения

5 38 6 7845

Популярное за неделю

Новости

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко Сотрудники правоохранительных органов ждали Николая Бондаренко в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел полиции…

5 44 6 113968
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 17 6 84118 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 127 6 9931 07.11
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Какое народное единство нас ждет Впереди у нас мощный конфликт между государством и обществом, потому что перекос в пользу первого в ущерб второму столь велик, что без серьёзной политической встряски его уже не исправить…

5 61 6 95766 04.11
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 50 6 73279 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9319879
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5077551

Сегодня в эфире