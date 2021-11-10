В Кремле назвали неприемлемыми слова премьера Польши об ответственности РФ за кризис на польско-белорусской границе

В Кремле назвали неприемлемыми и безответственными слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об ответственности России за кризис на польско-белорусской границе. По оценке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация на границе близка к гуманитарной катастрофе и Москва готова и уже оказывает всю необходимую помощь Белоруссии. В первую очередь, речь идет об экономической помощи – уточнил Песков.
2021-11-10T13:33:39+03:00
2021-11-10T13:53:07+03:00
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13:33, 10 ноября 2021
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