Фрагмент китайского спутника угрожает Международной космической станции

Обломок метеоспутника подлетит на опасное расстояние к станции уже послезавтра, сообщают в госкорпорации «Роскосмос», где изучают, не представляет ли мусор серьезную угрозу. Для того, чтобы избежать вероятного столкновения, траекторию МКС хотят срочно изменить: почти на неделю раньше запланированного.

Станцию сместят чуть больше, чем на 1 километр с помощью российского грузового корабля «Прогресс». Сейчас он как раз состыкован с МКС. Как считают в «Роскосмосе», маневр нужно завершить заранее, чтобы не помешать запланированному полету корабля американской компании SpaceX. Он должен состыковаться с МКС за 40 минут до опасного сближения обломка со станцией.

Фрагмент, который угрожает международной космической миссии, вращается вокруг Земли уже 14 лет, с тех пор, как Китай сбил ракетой свою метеостанцию в ходе испытания противоспутникового оружия.

Внепланово менять траекторию МКС приходится регулярно из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Его на орбите Земли более семи тысяч тонн.