Жителем Ялты, которого арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины, оказался депутат городского совета, — сообщает агентство Крым-информ. По его данным, на днях были прекращены полномочия Юрия Ломенко – как утверждалось, по собственному желанию. В ФСБ утверждают, что бывший чиновник собирал сведения, в том числе, о сотрудниках силовых структур.