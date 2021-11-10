Жителем Ялты, которого арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины, оказался депутат городского совета, — сообщает агентство Крым-информ. По его данным, на днях были прекращены полномочия Юрия Ломенко – как утверждалось, по собственному желанию. В ФСБ утверждают, что бывший чиновник собирал сведения, в том числе, о сотрудниках силовых структур.
2021-11-10T13:03:42+03:00
2021-11-10T13:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 10 ноября 2021
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