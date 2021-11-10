Российские власти объявили о новом максимуме умерших от коронавируса за день

Темпы распространения заболевания в то же время снижаются.

Количество жертв ковида второй день подряд превышает двенадцать сотен. Сегодня максимум обновился в очередной раз — это 1239 умерших. Такие данные представлены в последних сводках оперативного штаба. Получается, что всего по этим подсчётам от коронавирусной инфекции в России умерли более 250-ти тысяч человек.

Общая заболеваемость при этом уменьшается. Этим утром в отчёте указано 38 тысяч, что на две тысячи меньше, чем, например, неделю назад. Самое заметное снижение — Москве. Вместо семи с половиной — восьми тысяч заболевших в сутки, которые фиксировали в конце октября, сегодня в сводках значится почти четыре тысячи.

После столицы, Санкт-Петебрурга и Подмосковья в списке по регионам на этот раз идут Самарская область, Республика Крым и Воронежская область.

Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о необходимости занять жёсткую позицию в борьбе с противниками вакцинации среди медицинских работников. Глава ведомства не исключил, что в этих целях применять некоторые статьи уголовного кодекса.