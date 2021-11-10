Песков: Сохранять QR-коды после пандемии не планируется

Возможность сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавируса не рассматривается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, не рассматривается», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность сохранения QR-кодов после пандемии. По его словам, это связано с тем, что пока невозможно спрогнозировать, когда пандемия закончится.