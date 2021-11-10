Около 50 человек задержаны на митингах в Тбилиси, — сообщает местная полиция. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались в частности во дворце тбилисского суда, где сегодня начинается процесс по делу о силовом разгоне митингов в 2007 году. Саакашвили один из обвиняемых

Тюремные власти Грузии отказались перевозить его в суд по соображениям безопасности.

