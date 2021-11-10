В столице Грузии в эти минуты должно начаться заседание по делу против бывшего президента Михаила Саакашвили

Тем временем его сторонники вышли на митинги в его поддержку.

Люди, требующие госпитализации Михаила Саакашвили, уже с утра собрались у зданий Службы Госбезопасности, Министерства юстиции и Минздрава республики. Силовые органы этому препятствуют. Депутат парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили сказал в эфире телеканала «Пирвели», что полицейские начали «арестовывать всех, кого узнают в лицо», то есть тех граждан, которые так или иначе участвуют в протестах.

Представители властей объявили о 46-ти задержанных. Полиция утверждает, что некоторые протестующие пытались перекрыть дороги.

Тем временем судебное заседание к этой минуте должно было уже начаться. Предполагается, что на нём рассмотрят дело о разгоне протестных митингов 2007-ого года и о погроме телекомпании «Имеди», находящейся тогда в оппозиции к президенту Саакашвили. Адвокаты политика несколько минут назад объявили, что его так и не перевели из тюремной больницы.

Оппозиционер и его сторонники уже несколько недель добиваются перевода в гражданскую клинику из-за ухудшения здоровья. Саакашвили с начала октября держит голодовку с требованием отпустить его на свободу.