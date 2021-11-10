Самолет-разведчик США приблизился к российским границам, сообщают в Москве

Самолет кружил еще вчера вдоль всей черноморской границы России несколько часов на высоте от 7 до 10 тысяч метров. Как утверждает министерство обороны страны, за время полета он успел приблизиться к государственной территории на 35 километров.

Вылетевший с американской военной базы в Германии самолет создан на базе Boeing и предназначен для наблюдения за наземными объектами. Российские военные уверяют, что все время держали его на прицеле зенитных установок.

Министерство обороны России регулярно сообщает о попытке военных самолетов и кораблей США приблизиться к границе. Москва называет это «дестабилизирующим фактором в регионе» и объясняет расширяющееся присутствие американцев в водах Черного моря намерением Соединенных Штатов закрепиться на Украине.

Власти США новые заявления российской стороны пока не комментировали.