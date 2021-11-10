Польские пограничники задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии

До этого премьер Польши обвинил в организации миграционного кризиса Владимира Путина. Границу с Белоруссией могут полностью закрыть.

За сутки поляки предотвратили почти 600 попыток незаконного пересечения границы. Это вдвое больше чем днём ранее. В полиции оказались граждане Ливана, Ирака и Сирии. За оказание помощи нелегалам, которые не прекращают попытки проникнуть из Белоруссии в Польшу задержаны трое: россиянин, швед и литовец, сообщила пограничная служба на своей странице в твиттере. Напомню, ситуация на границе обострилась в начале недели. Вчера вечером две большие группы мигрантов прорвались через ограждения и проникли в Польшу. Всех в итоге задержали, некоторых вернули в Белоруссию, где нелегалы разбили лагерь. Польские силовики применили слезоточивый газ, в Минске утверждают, что беженцев избили. У границы остаются до 4х тысяч человек, они хотят добраться до Германии. Премьер Польши обвинил в кризисе Владимира Путина. Президент России, по словам Матеуша Моравецкого организовал беспрецедентную волну мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу. Белорусского руководителя премьер Польши назвал исполнителем атаки, а её — войной нового типа, в которой люди используются как живые щиты.

Ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши в Кремле ранее назвали тревожной. Там отметили, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб.