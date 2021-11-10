Ясько: Саакашвили не принимает никакой пищи кроме минеральных добавок и чая

Михаил Саакашвили не принимает никакой пищи кроме минеральных добавок и чая. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат Украины, член Комитета внешней политики и гражданская супруга Михаила Саакашвили Елизавета Ясько.

«Он принимал медикаменты, но несколько дней назад перестал их принимать, поэтому состояние такое, что каждый час, каждый день может произойти что угодно. Никто не может знать, когда эти процессы произойдут, но они произойдут. Он ничего не ест, то, что он принимал – это минеральные добавки, там есть большой ряд медикаментов. Ему были консилиумом врачей рекомендованы минеральные добавки, которые, возможно, в этих баночках он принимал. Если бы он принимал что-то, что было бы настоящей едой, он был бы совершенно в другом состоянии. Он принимает только воду и только чай, больше никакой еды он не принимает», — сказала она.

Е.Ясько отметила, что на М.Саакашвили оказывается психологическое давление в Глданской тюрьме.

«Как правозащитники вчера сказали, Amnesty International, что это «political revenge» [политическая месть] и выборочное правосудие, несправедливость по отношению к Михаилу Саакашвили. Они просто мстят ему, и это уже очевидно. Заключенные, которые находятся в Глдани, были арестованы, когда Михаил и его команда были при власти и, понятное дело, у них есть желание наказать. Я была вчера возле тюрьмы, там постоянно поднимается гул, так называемый «шумок», это когда заключенные поднимают большой крик, говорят твое имя, вся тюрьма кричит. Это психологическое давление, это очень тяжело, и он находится в таких условиях, это очень небезопасно», — подчеркнула она.

По словам Е.Ясько, Грузия не идет на контакт с Украиной по вопросу обращения с М.Саакашвили.

«Заявления есть, вся коммуникация происходит, но мы видим, что грузинская власть сейчас занимает позицию не слушать. Иванишвили не является должностным лицом, те контакты, которые возможны с ним, возможны только неформальным путем. Мы знаем, что он достаточно изолирован, не идет на контакт. Те люди, которые сейчас при власти в Грузии, это люди, по сути дела, близкие к нему, многие из них занимают позицию выдержки, игнорирования каких-либо просьб и разговоров с украинской стороны, и не только украинской», — заключила политик.

В тбилисском суде сегодня должно начаться рассмотрение дела против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о превышении полномочий. Дело касается насильственного разгоне митинга оппозиции в 2007 году, а также захвата спецназом офисов телекомпании «Имеди» и ее дальнейшего незаконного изъятия. М.Саакашвили ранее был заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам на шесть лет.

Михаил Саакашвили уже больше месяца держит голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Сторонники политика за день до начала заседания собрались у здания правительства на митинг в его поддержку.