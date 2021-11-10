Замглавы МИДа Литвы: ЕС готовит санкции против белорусских организаций и лиц, связанных с миграционной атакой

Европейский союз готовит санкции против белорусских организаций и лиц, связанных с миграционной атакой. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Пакет санкций, который движется сейчас по институциям Европейского Союза, прежде всего содержит организации и лица, которые замешаны в организации, фасилитации и выполнении этой миграционной атаки на Европейский Союз: от турагенств до представителей пограничной службы. На все это есть пакеты доказательств, которые тщательно анализируются юристами европейской комиссии», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.