Замглавы МИДа Литвы: Кризис и изоляция Лукашенко в ситуации с мигрантами выгодны Кремлю

Кризис и изоляция президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами выгодны Кремлю. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Играет ли Лукашенко один – на этот вопрос еще останется ответить, остается цицероновский вопрос: «Кому это выгодно?». И, конечно, теперешний кризис и изоляция Лукашенко выгодны Путину, который мечтает о Союзном государстве. Когда опции Лукашенко снижаются, конечно, выгодно это только Кремлю», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.