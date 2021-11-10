В Крыму по подозрению в госизмене задержан местный житель, который собирал секретные сведения для спецслужб Украины, — утверждают в ФСБ. По решению суда в Ялте он заключен под стражу.
Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В Крыму по подозрению в госизмене задержан местный житель, который собирал секретные сведения для спецслужб Украины, — утверждают в ФСБ. По решению суда в Ялте он заключен под стражу.
Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.