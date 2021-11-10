Замглавы МИДа Литвы Адоменас: Литва готова снабжать мигрантов пищей и теплой одеждой, не впуская их на свою территорию

Литва готова снабжать мигрантов пищей и теплой одеждой, не впуская их на свою территорию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Мы готовы передавать им пищу и теплую одежду, какие-то палатки. Те люди, которые пытаются перейти границы, если они голодные или имеют какие-то медицинские проблемы, мы им даем пищу, внимание медиков и так далее перед тем, как перенаправить их обратно. Мы пытаемся их гуманитарные нужды удовлетворить, чтобы не было опасности для их жизни и здоровья. Но то, что они зашли на 20 метров на литовскую сторону, не значит, что она на территории Литвы, они не впущены на территорию Литвы и по международному праву они не являются на территории Литвы», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.