Замглавы МИДа Литвы Адоменас назвал Лукашенко террористом

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является террористом. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да. И это не единственный случай. Захват самолета, летящего из Афин в Вильнюс, является именно террористическим актом», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что МИД Литвы не намерен идти на уступки в отношении Белоруссии в вопросе с мигрантами.

«Террористам никаких уступок делать нельзя, потому что это их только поощряет. [Террористами я называю] режим Минска в этом случае, потому что это является политическим террором, гибридной атакой», — заключил он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.