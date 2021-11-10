Замглавы МИДа Литвы: Мигранты на границе Белоруссии и ЕС не являются беженцами из зоны военных конфликтов

Мигранты на границе Белоруссии и ЕС не являются беженцами из зоны военных конфликтов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас есть обязанность охранять внешние границы Европейского Союза, пропускание людей, которые не имеют гуманитарных оснований, то есть не являются беженцами. Если они являются беженцами с военной зоны, они должны были просить прибежища в первой мирной стране, в которую приехали, то есть в Белоруссии. Тогда откроется канал, который будет поощрять дальше людей пытаться. Эти люди являются экономическими мигрантами. Они приезжают из региона в Ираке, который и самый стабильный, и самый экономически процветающий, они сами признают, что они просто ищут лучшую жизнь в Европейском Союзе, в Германии и других западных странах. То есть они не являются беженцами из военной зоны. Никакой обязанности пропускать их через границы у нас нет», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что Белоруссия зарабатывает на мигрантах.

«Эти люди обманываются и есть веские положения думать, что именно режим [Белоруссии] даже зарабатывает на этих людях, не только использует их как политический инструмент», — заключил он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.