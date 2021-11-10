Минобороны Польши объявило о задержании всех мигрантов, проникших на территорию республики со стороны Белоруссии

Ранее сообщалось, что этой ночью через границу прорвались две многочисленные группы нелегалов.

Силовикам, как сообщает Польское радио, пришлось иметь дело с колоннами мигрантов из нескольких десятков человек, которые силой прорвали границу в разных местах. Некоторых, по данным пограничников, удалось сразу вернуть на территорию Белоруссии, остальных же пришлось разыскивать. При этом польские СМИ отмечают, что, несмотря на прорыв, ситуация в районах, где находились мигранты, в целом оставалась спокойной. Всего за сутки, как утверждается, местная пограничная охрана предотвратила почти 600 попыток нелегального пересечения границы, передает агентство ТАСС.

На этом фоне Варшава увеличила группировку военнослужащих на границе с Белоруссией: она уже достигла около 15 тысяч человек. В польском Минобороны не исключают, что это число может увеличиться.

В Минске, между тем, обвинили польских военнослужащих в избиении мигрантов после их вытеснения на территорию Белоруссии. Там утверждают, что как минимум у четырех человек обнаружили многочисленные травмы.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась два дня назад, когда к ограждениям со стороны Белоруссии подошла колонна из нескольких тысяч мигрантов – преимущественно это курды. Варшава и Минск взаимно обвиняют друг друга в провоцировании кризиса.