Госсекретарь США сегодня будет общаться с коллегами из других стран по вопросу усилий в борьбе с пандемией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня будет общаться в онлайн-формате с коллегами из других стран по вопросу общемировых усилий в борьбе с пандемией. Прежде всего речь пойдет о неравенстве стран в доступе к вакцинам.

Онлайн-конференция, которую проведет сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен, следует за сентябрьским саммитом мировых лидеров, где президент США Джо Байден пообещал пожертвовать еще 500 млн доз вакцины другим странам. Но даже несмотря на то, что дополнительные поставки, которые начнутся в январе, доведут число пожертвованных миру вакцин со стороны Вашингтона до 1 млрд 100 млн доз, США находятся под постоянным прессингом со стороны ООН за то, что в бедных странах у правительств нет доступа к вакцинам и уровень вакцинации не достигает даже 10%, а в США уже ревакцинируют население — и накануне компания Пфайзер подала заявку в американское агентство по контролю за качеством еды и медикаментов на одобрение дополнительной дозы вакцины для всех американцев старше 18 лет. На сегодняшний день третий укол вакцины Пфайзер и Модерна могут сделать только лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Однокомпонентная вакцина «Джонсон и Джонсон» доступна для повторной вакцинации всем, кто сделал первый укол не ранее двух месяцев назад.

По оценкам экспертов, бедным странам необходимо до 6 миллиардов доз вакцин от коронавируса.

