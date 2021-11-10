Мурашко: Нынешняя волна коронавируса в России распространяется быстрее предыдущих

Нынешняя волна коронавируса в России распространяется быстрее предыдущих, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, осложнения также развиваются более стремительно, чем при распространении уханьского штамма. Сейчас практически у всех выявляют дельта-штамм коронавируса.

Мурашко также сообщил, что количество заболевших после вакцинации не превышает 3-4%. По данным Минздрава, привито 53% взрослого населения Росси.