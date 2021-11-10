Замглавы МИДа Литвы: Белорусские пограничники силой держат мигрантов на границе с Европейским Союзом

Белорусские пограничники силой держат мигрантов на границе с Европейским Союзом. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас документированные фильмы, материалы, где курды пытаются вернуться [в Белоруссию], показывают свой паспорт, говорят «у меня белорусская виза», представители ОСАМ им не разрешают идти обратно. Такие случаи имеются, что их именно силой держат при границе с Европейским союзом и не разрешают обратно вернуться вглубь территории Белоруссии, в города, из которых они могут улететь», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что лагеря беженцев технически расположены на территории Белоруссии.

«Могу вам сказать, что курды не настроены никаким образом вражески и агрессивно. Да, они используют топоры, чтобы рубить деревья, но никаких попыток применить оружия в сторону литовских или польских пограничников нет. Это люди, которую пытаются искать работу и жизнь в Европейском Союзе.

Единственные агрессивные в этом случае – это белорусские пограничники и спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в Европейский Союз. Тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу», — заключил он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.