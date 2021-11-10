Замглавы МИДа Литвы: Белоруссия использует мигрантов как средство давления на Литву, Польшу и ЕС

Белоруссия использует мигрантов как средство давления на Литву, Польшу и ЕС. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас 678 км длины границы с Беларусью и долгое время добрососедские отношения были, а вот теперь Беларусь решила их отменить и использовать мигрантов как средство давления на Литву, на Польшу, на Европейский союз, чтобы снять санкции, которые сам Лукашенко заработал своими репрессиями против мирных жителей», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.