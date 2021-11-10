Замглавы МИДа Литвы: Литовские пограничники не применяют никакого оружия против беженцев

Литовские пограничники не применяют никакого оружия против беженцев. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Оружие применяется только в случае нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничных офицеров. Они задерживаются и отправляются обратно в сторону Белоруссии. У наших границ никакой стрельбы не было, наши офицеры никакого оружия не применяли. Если слышится стрельба, то она, наверное, слышится со стороны Белоруссии», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что пограничники беженцев отправляют обратно в Белоруссию.

«Мы видим несколько сотен с другой стороны от границы. Прошлой ночью пытались пересечь границы 280 людей, которые были направлены обратно на территорию Белоруссии. Джипы и несколько вертолетов – это вся техника [со стороны Литвы], никакая сила не применятся. Это ничем не отличается от других ночей, только количество побольше, им затворяется дорога и они отправляются обратно на территорию, с которой пришли. Если они желают убежища, они должны просить убежища в первой стране, в которую прибыли, в этом случае Беларусь, мы действуем по всем международным правилам, никакого права пересекать границы из мирного государства, такое как Беларусь, нет», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.