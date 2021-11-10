ВС Великобритании готовится к финальным слушаниям по спору между Россией и Украиной о долге по еврооблигациям

Верховный суд Великобритании готовится к финальным слушаниям по спору между Россией и Украиной о невозвращенном долге по еврооблигациям на три миллиарда долларов, — пишет газета РБК. Речь идет о средствах, которые принадлежат Фонду Национального благосостояния России. Судебный спор тянется уже почти шесть лет. Слушания пройдут в Лондоне завтра.

