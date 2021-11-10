Церковный суд лишил сана православного священника, обвиненного в растлении более полусотни детей

Члены суда сошлись во мнении, что иеромонах Спиридон теперь греховен: он нарушил монашеские обеты и священные присяги, сообщают в Биробиджанской епархии Русской православной церкви. Церковный суд рассматривал дело, руководствуясь сводом канонических правил, в котором описаны греховные поступки.

Вердикт религиозной общины последовал почти сразу после обвинительного приговора светского суда. Позавчера иеромонаха Спиридона признали виновным в сексуальном насилии над полусотней мальчиков. Вместе со своим помощником он совращал детей более 10 лет, за что получил 18 лет колонии.

Приговор вынесли только в этом году, несмотря на то, что в материалах дела есть жалобы от прихожан многолетней давности. Все это время священник продолжал работать. Как пояснили в церковном суде, от службы его не отстраняли из-за «невозможности» проверить достоверность жалоб.

Решение церковного суда вступит в силу только после согласия патриарха Кирилла