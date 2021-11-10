Правозащитный проект GULAGU.NET опубликовал новые свидетельства пыток заключенных в Саратовской туберкулезной больнице. Речь идет о еще шести случаях издевательств. Их совершали другие осужденные по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.

Утверждения правозащитников официальные лица пока не прокомментировали.

