Мурашко: В России от коронавируса на данный момент привито 53% взрослого населения

В России от коронавируса на данный момент привито 53% взрослого населения, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, четыре с половиной миллиона россиян ревакцинированы. Министр подчеркнул, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих, — передает агентство РИА Новости .



Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что по режим нерабочих дней уже показал снижение темпов прироста заболеваемости. Попова добавила, что продолжает расти заболеваемость среди граждан старше 60 лет.