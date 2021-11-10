Замглавы МИДа Литвы заявил, что у него есть доказательства сознательной организации Белоруссией миграционного кризиса

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что у него есть все доказательства сознательной организации Белоруссией миграционного кризиса на границах ЕС. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы сказал [миграционный кризис], созданный Беларусью. У нас есть все доказательства, что эти люди заманиваются в Беларусь, им обещают легкий доступ к Европейскому Союзу, а потом их выталкивают на польскую или литовскую границу. Режим Лукашенко, в первую очередь, начал выдавать визы, обходя свои же собственные законы в аэропорту. В законах намечалось, что можно выдавать только в консулатах и амбасадах. В минском аэропорту, есть документация, им выдавали визы, в аэропорту туристические визы. Потом их привозят к польской или литовской границе, опять же силовики белорусского режима их – эти курды, которые сейчас появились у польской границы, у них были намерения идти к пункту пересечения границы – а их направили в сторону от дороги, чтобы они пытались перейти границу там, где нет переходного пункта», — сказал он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Режим будет действует с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, ранее около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу.