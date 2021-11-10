Национальное космическое агентство США отложило сроки высадки человека на Луну

В НАСА признали, что это не удастся сделать в 2024 году, как ранее планировали в Белом доме.

Специалисты, по словам руководителя НАСА Билла Нельсона, технически не успеют подготовиться к высадке астронавтов на поверхность спутника Земли уже через три года. Он утверждает, что цель, которую ставила предыдущая американская администрация во главе с Дональдом Трампом, не имела под собой должных оснований. Впрочем, на ситуацию повлияли также пандемия коронавируса и судебные процессы, связанные с разработкой лунного посадочного модуля.

Теперь, как ожидается, все этапы программы НАСА под названием «Артемида» будут сдвинуты минимум на год. В частности, полет корабля с экипажем на борту вокруг Луны в американском космическом агентстве призвали ждать к маю 2024 года. И лишь как минимум через год может состояться высадка астронавтов на ее поверхность. При этом в НАСА считают одной из главных задач опередить в этом процессе Китай, чью лунную программу в агентстве уже считают крайне конкурентоспособной.

Россия, тем временем, также ведет свою лунную программу, при этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что Москва не намерена ввязываться в гонку за освоение Луны. Высадку российских космонавтов на спутник Земли в госкорпорации планируют на 2030 год.