На Сахалине осудили более 30-ти военных, которые, по данным «Ъ», давали взятки за то, чтобы попасть на войну в Сирию

На Сахалине осудили более 30-ти военных, которые, по данным газеты «Коммерсант», давали взятки за то, чтобы попасть на войну в Сирию. Всех приговорили к штрафам.

Командировка в Сирию давала военным массу привилегий, поэтому они в ней были заинтересованы. Об этом говорится в приговоре, пишет газета Коммерсант. Рядовые и сержанты платили за отправку в ближневосточную страну 20 тысяч рублей, офицеры и прапорщики вдвое больше. Деньги перечисляли военному юристу, трижды судимому по тем же обвинениям. Никто из тех, кто дал ему взятки, как отмечает издание в Сирию так и не попал. После этого люди пожаловались сотруднику военной контрразведки, он дал ход уголовному делу.

По данным газеты, участие в войне в Сирии, означало присвоение статуса ветерана боевых действий. Это означало ежемесячную денежную выплату, дополнительный отпуск и другие льготы. С учётом того, что российские войска участвовали очень ограниченно в наземной операции в Сирии и массовой гибели военных не было выгода явно превышала риски. Однако теперь осуждённые выплатят от 30 до 90 тысяч рублей штрафа, их перечислят военному следствию. Апелляционные инстанции решение двух гарнизонных судов на Сахалине оставили в силе.

Военный юрист, получивший деньги, вину полностью признал. Ему сначала дали полгода исправительных работ, но в итоге наказание заменили ограничением по военной службе на полтора года. За это время он не сможет получить очередное звание и вышестоящую должность, пишет Коммерсант.