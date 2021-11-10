Все нелегалы, которые смогли прорваться ночью через границу с Белоруссией, были задержаны польскими силовиками, -сообщают в Варшаве. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал ситуацию неспокойной. При этом он не рассказал о дальнейшей судьбе задержанных. Ранее утверждалось, что это несколько десятков человек.

Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что обстановка на границе искусственно создана Минском. Дуда добавил, что обсудил ситуацию с руководством НАТО. ЕС, как было объявлено в Брюсселе, уже на следующей неделе может одобрить новые санкции в отношении Минска.

