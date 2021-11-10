ФОМ: Каждый четвертый россиянин недоволен своим материальным положением

Каждый четвертый россиянин недоволен своим материальным положением, — выяснилось в ходе опроса фонда Общественное мнение. 60% респондентов назвали уровень своего благосостояния средним. 18% россиян уверены, что в течение ближайшего года станут жить лучше. И столько же придерживаются противоположного мнения, — передает Интерфакс.

