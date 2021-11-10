Суд рассмотрит жалобу Facebook, Twitter и WhatsApp, которые были оштрафованы за несоблюдение законодательства РФ

Таганский суд Москвы рассмотрит жалобу IT-компаний Facebook, Twitter и WhatsApp, которые были оштрафованы за несоблюдение российского законодательства.

Интернет-платформам предписано выплатить в общей сложности более 36 миллионов рублей за то, что данные российских пользователей хранятся за пределами страны. Нарушение было повторным и наказание, вследствие этого выглядит весьма внушительным. В 2020 году Фейсбук и Twitter оштрафовали на 4 миллиона, но эти суммы так и не были выплачены. Сейчас, согласно решению суда, Facebook придется расстаться с 15 миллионами, Twitter заплатит 17, а WhatsApp – 4. Как напоминает РБК, в 2016 году за отказ локализовать данные россиян была заблокирована сеть профессиональных контактов LinkedIn. Прочим дали отсрочку для приведения ситуации в рамки российского закона «О персональных данных».



Вместе с тем, после вступления этого документа в силу, данные российских пользователей локализовали около 600 иностранных компаний.