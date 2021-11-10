Заседание по законодательному регулированию деятельности онлайн-кинотеатров пройдет сегодня в Общественной палате. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, будет обсуждаться вопрос регулирования нелегальных сервисов на том же уровне, что и легальные аудиовизуальные площадки.

«Я туда иду с нашей позицией относительно текущего положения вещей без поправки на публикации (в СМИ). Обыденное мнение, что СМИ в последние время регулируется по-настоящему, жёстко и качество, а онлайн-кинотеатры — какая-то там вольница. Это не так. В нелегальном режиме с нарушением авторских прав у нас без всяких маркировок возрастных, без любых ограничений законодательных распространяется как бы все. Требования, предъявляемые к легальным сервисам, совершенно никак не сказываются на доступности пиратского контента на соседней вкладке браузера. Это вызывает нашу большую озабоченность и множество вопросов», — сказал он.

А.Бырдин напомнил, что в 2020 году был сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, в который были включены почти все легальные участники рынка, но в него не попали иностранные, присутствующие на российском рынке, и это создает дисбаланс.

«Если у нашего государства такой ярко выраженный вектор на контроль информационного поля, то нельзя его контролировать только в одном определённом сегменте, где существуют СМИ или внесенные в реестр аудиовизуальные сервисы. Есть огромное количество информационных ресурсов, которые совершенно иначе регулируются или не регулируется вовсе», — отметил он.