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09:05, 10 ноября 2021

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 250 миллионов

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 250 миллионов, — сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. От последствий ковида скончались более 5 с половиной миллионов граждан.

По данным ВОЗ, число смертей в Европе выросло в неделю на 10%. В ЕС выросла и заболеваемость.

Вакцинация от коронавируса в России с должна стать обязательной, — заявил Российской газете директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия закончится, когда от 70 до 75% населения страны получат антитела.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Новый документ распространяет на большие группы петербуржцев требования о вакцинации, которые раньше выдвигали только к работникам некоторых сфер. Теперь прививку от КОВИД-19 должны будут сделать сотрудники организаций промышленного и перерабатывающего производства, строительства, транспорта, студенты и слушатели училищ и вузов, которым нужно проходит практику вне учебных заведений, а также все горожане старше 60 лет, и пациенты с хроническими болезнями. Первый компонент вакцины они должны получить до 15 декабря, а второй — до 15 января. Ранее гостиницам, заведениям общепита, музеям и некоторым другим организациям разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников, которые передолели КОВИД-19 или не получили медотвод от вакцинации. Что будет грозить пенсионерам, которые откажутся от укола, пока не сообщают.

Медики в Санкт-Петербурге зафиксировали рост желающих привиться после того, как Смольный объявил о введении КР-кодов, однако затем количество записей на вакцинацию снова стало снижаться.



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