Федеральный суд в США отклонил ходатайство бывшего президента по делу о штурме Капитолия

Дональд Трамп просил заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования.

Бывший президент США Дональд Трамп потерпел крупное судебное поражение во вторник вечером после того, как Федеральная судья Таня Чуткан постановила, что комитет Палаты Представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января имеет право доступа к сотням страниц учетных записей Белого Дома Дональда Трампа. В своем решение, описанном на 39-ти страницах, судья Чуткан постановила, что совместное изучение законодательной и исполнительной ветвями власти событий, которые привели к 6 января и произошли 6 января и рассмотрение вопроса о принятии законодательства для недопущения повторения тех событий, представляет общественный интерес. Палата Представителей установила для Национального Архива дедлайн для передачи документов на 12 ноября. Передача почти 800 страниц документов комитету по расследованию 6 января поможет установить, какую роль Дональд Трамп и его помощники сыграли в событиях того дня, которые вылились в насильственный захват Капитолия и гибели пяти человек.

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что обжалуют решение суда.