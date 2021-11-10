Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов

Президент Эммануэль Макрон заявил, что необходимо экономить энергию и гарантировать энергетическую независимость страны. Ранее СМИ сообщали, что 10 стран ЕС выступили заключение атомной энергетики в список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде.