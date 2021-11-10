Несколько десятков мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу, — утверждают в Варшаве. Ситуация в этом районе остается напряженной.

Польские власти зафиксировали уже два случая, когда мигрантам удалось сломать ограждения и пройти на территорию страны. Об этом со ссылкой на Погранслужбу сообщает радио Białystok. В ведомстве сказали, что некоторые нарушители задержаны, остальным удалось сбежать.

По этим данным, мигрантам удалось прорваться в Польшу к югу от того места, где в понедельник появился лагерь мигрантов, в котором, по оценке властей республики, находятся от двух до четырёх тысяч человек.

В свою очередь в Погранкомитете Белоруссии объявили о том, что в этом лагере нашли четырёх беженцев с многочисленными травмами. В сообщении сказано, что польские силовики избили этих людей в ответ на просьбу предоставить им политическое убежище.

Минск и Варшава обвиняют друг друга в провокациях. На этом фоне ЕС готовит новые санкции в отношении Белоруссии. Они могут быть одобрены уже на следующей неделе.