Космический корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции

Накануне в водах Атлантики близ берегов американского штата Флорида приводнился спускаемый аппарат, на котором на Землю вернулся экипаж Crew Dragon-2 из четырех человек. Это событие решили развести по времени со стартом третьего корабля. Полет переносили несколько раз. В качестве другой причины указывались погодные условия. Согласно расчетам, спустя почти сутки намечена стыковка с МКС. В составе экипажа три американских астронавта Раджа Черри, Том Маршберн и Кайла Баррон, а также представитель Германии Маттиас Маурер. О том, что полетит именно Баррон стало известно в апреле. До этого предполагалось что членом экипажа в рамках безналичного обмена может стать россиянин Сергей Корсаков, которые прошел все процедуры в НАСА, но затем решение изменили.

Американское Аэрокосмическое агентство отложило высадку астронавтов на Луну. Руководитель NASA Билл Нельсон назвал ее технически невыполнимой в 2024 году. Изначально миссия была запланирована на 28-й год, однако прежний президент США Дональд Трамп дал поручение сократить этот срок.