Правительство Японии ушло в отставку

Вскоре парламент должен провести внеочередную сессию, на которой Фумио Кисида будет переизбран на посту премьер-министра. Это формальная процедура. Кисида занял должность председателя правящей партии и премьер-министра после выборов, которые состоялись в конце октября.

Кисида тогда говорил, что Либерально-демократическая партия получила меньше мандатов, чем в ходе прошлых выборов, но при этом смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Фумио Кисида говорил, что одна из главных задач его правительства — оказать финансовую помощь населению, пострадавшему от распространения коронавируса.