В Афганистане противники талибов объявили о начале партизанской войны

Как передает «Интерфакс», соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях. В середине августа движение «Талибан*» захватило контроль почти над всей страной. В России группировка признана террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.