В Афганистане противники талибов объявили о начале партизанской войны

Как передает «Интерфакс», соответствующее видеообращение было опубликовано в соцсетях. В середине августа движение «Талибан*» захватило контроль почти над всей страной. В России группировка признана террористической и запрещена.
2021-11-10T08:06:31+03:00
2021-11-10T08:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:06, 10 ноября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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