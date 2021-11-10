В Башкирии сегодня начинает работать система QR-кодов при посещении гипермаркетов

Графический код о наличии иммунитета к COVID-19, медицинский отвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест нужно будет показывать на входе в любые крупные магазины Башкирии, площадь которых превышает тысячу квадратных метров. Региональные власти отмечают, что мера вынужденная, так как республика входит в число субъектов, где ситуация с коронавирусом вызывает особую тревогу. При этом на фоне роста заболеваемости введение системы графических кодов для посещения общественных мест ранее анонсировали по всей стране.

С завтрашнего дня людей без сертификатов о вакцинации перестанут пускать в кафе и рестораны Новосибирской области, с середины месяца аналогичные меры появятся в Брянской области и некоторых районах Алтайского края. Через две недели Татарстан может стать первым регионом, где система графических кодов начнет работать при проезде в общественном транспорте. Местные власти также рекомендовали рассмотреть возможность введения таких мер при посещении вузов.

В Москве пока QR-коды вводить не собираются. Однако городские власти ранее усилили контроль за соблюдением масочного режима и увеличили число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.