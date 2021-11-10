Правозащитный проект gulagu.net опубликовал новые видео с пытками в тюремной больнице

Это уже вторая партия таких записей.

На видео запечатлены как минимум девять эпизодов насилия над заключёнными в саратовской тюремной туберкулёзной больнице номер один. Людей на этих записях подвергают изнасилованиям в том числе с помощью предметов, и заставляют говорить, что они «никто». В семи из девяти материалах проставлены даты. Из них следует, что происходили эти издевательства в период с 2015-ого по 2020-ый годы.

Во время публикации первой подборки этих видео, основатель проекта gulagu.net Владимир Осечкин писал, что независимые правозащитники получили более сорока гигабайт записей, которые подтверждают, что негласные агенты ФСБ и ФСИН по заданию кураторов занимаются пытками в исправительных учреждениях. По этим данным, к изнасилованиям причастны как минимум десять человек — семерых из них правозащитники назвали по именам. Материалы, о которых идёт речь были сделаны с помощью видеорегистраторов, которые специально выдавались для съёмок истязаний.

Этот архив правозащитному проекту передал бывший заключенный Сергей Савельев, который работал администратором камер видеонаблюдения в больнице. Сейчас МВД разыскивает его по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сайт правозащитного проекта gulagu.net заблокирован на территории России с минувшего лета. В Роскомнадзоре это решение объясняли тем, что владелец интернет-портала не направил властям уведомление для включения в реестр организаторов распространения информации.