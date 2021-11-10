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07:34, 10 ноября 2021

Опрос подписчиков обошелся Илону Маску дороже, чем развод Джеффу Безосу, подсчитало агентство «Блумберг»

По его данным, Маск от падения акций Tesla после опроса в «Твиттере» продать ли ему свой пакет ценных бумаг потерял за два дня 50 миллиардов долларов. А состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса на следующий день после его развода уменьшилось на 36 миллиардов долларов. Впрочем, Маск не потерял статус самого богатого человека в мире. Ранее лидировал Безос, сейчас он на втором месте.


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